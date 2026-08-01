МЧС предупреждает о грозе, ливне и усилении ветра в Калининградской области

В Калининградской области ожидаются грозы, ливни и усиление ветра. Ухудшение погоды прогнозируют ночью 2 августа. Информацию об этом опубликовали на странице регионального управления МЧС «ВКонтакте».
«По Калининградской области ночью 2 августа ожидаются ливневые дожди, грозы. Видимость в дожде 500−1000 метров. Порывы ветра при грозе до 14 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.
Во время грозы запрещено выходить в море и реки на маломерных судах. Также не рекомендуют приближаться к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и стоять рядом с окном. Кроме того, нельзя находиться около деревьев или рядом с опорами линий электропередачи, работающими светофорами, осветительными установками.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также данные о возможности и интенсивности осадков.