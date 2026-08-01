На трассе Пермь-Нытва сгорела фура

На федеральной трассе ТР 243 произошло возгорание грузового автомобиля. По данным пресс-службы МЧС по Пермскому краю, сообщение о возгорании автомобиля поступило в 13 часов 37 минут. По информации ведомства, автомобиль загорелся во время движения. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 8 человек и 2 единиц техники. Погибших и травмированных нет.
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