В московском парке у редкой птицы появились птенцы

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Птенцы появились у редкой красношейной поганки в Терлецком парке в Москве, сообщает столичный департамент природопользования и защиты окружающей среды.
«В Москве у редкой красношейной поганки появилось потомство. Недавно в Терлецком лесопарке загнездилась красношейная поганка — впервые за всю историю орнитологических наблюдений в столице. А теперь пара растит птенцов», — говорится в сообщении департамента в канале на платформе «Макс».
Уточняется, что птенцы обычно забираются на спины родителей и прячутся в теплых перьях. Снаружи видны только их маленькие головы.
«Пока один родитель добывает корм, второй присматривает за выводком. Потом они меняются ролями. Даже во время плавания, а в случае угрозы — и при нырянии, птенцы остаются на спинах взрослых птиц — так им тепло и безопасно», — добавляется в сообщении.