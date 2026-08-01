В московском парке у редкой птицы появились птенцы

«Пока один родитель добывает корм, второй присматривает за выводком. Потом они меняются ролями. Даже во время плавания, а в случае угрозы — и при нырянии, птенцы остаются на спинах взрослых птиц — так им тепло и безопасно», — добавляется в сообщении.