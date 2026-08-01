Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В московском парке у редкой птицы появились птенцы

В Терлецком парке в Москве у редкой красношейной поганки появилось потомство.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Птенцы появились у редкой красношейной поганки в Терлецком парке в Москве, сообщает столичный департамент природопользования и защиты окружающей среды.

«В Москве у редкой красношейной поганки появилось потомство. Недавно в Терлецком лесопарке загнездилась красношейная поганка — впервые за всю историю орнитологических наблюдений в столице. А теперь пара растит птенцов», — говорится в сообщении департамента в канале на платформе «Макс».

Уточняется, что птенцы обычно забираются на спины родителей и прячутся в теплых перьях. Снаружи видны только их маленькие головы.

«Пока один родитель добывает корм, второй присматривает за выводком. Потом они меняются ролями. Даже во время плавания, а в случае угрозы — и при нырянии, птенцы остаются на спинах взрослых птиц — так им тепло и безопасно», — добавляется в сообщении.