Бастрыкин запросил доклад по делу о травмах младенца при родах в Ростове

Это уже не первое вмешательство главы СК в историю, связанную с этим уголовным делом. В январе 2026 года жительница Ростовской области записала видеообращение к Александру Бастрыкину, заявив, что в одном из родильных отделений Ростова-на-Дону ей отказали в проведении необходимой операции. По словам женщины, из-за неверно выбранной тактики ведения родов и допущенных дефектов оказания медицинской помощи новорожденный получил тяжелые травмы и спустя несколько дней скончался. После публикации обращения следственные органы возбудили уголовное дело, а председатель СК поручил представить ему предварительный и окончательный доклады о расследовании. Тогда расследование также передали под контроль центрального аппарата ведомства.