Школьница из Тбилисского района Кубани вышла в финал «Большой перемены»

Ученица школы № 1 станицы Тбилисской Краснодарского края Алина Худякова представляет регион в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 5−7-х классов, сообщили в администрации Тбилисского района. Создание условий для развития молодых талантов — одна из приоритетных задач национального проекта «Молодёжь и дети».
Состязание проходит с 29 июля по 4 августа в Красноярске. В общей сложности в состав делегации Краснодарского края вошел 41 финалист.
Участникам предстоит выполнить различные командные и индивидуальные задания. Главным призом для победителей станет «Путешествие мечты» на поезде от Владивостока до Москвы.
«Благодаря национальным проектам перед нами сегодня открываются по-настоящему огромные возможности. Очень важно, что каждый школьник, независимо от того, живет он в мегаполисе или в небольшой станице, может заявить о себе на всю страну, найти единомышленников и получить поддержку для своих идей. Для меня выход в финал — это подтверждение того, что в России созданы все условия, чтобы мы могли мечтать и строить свое будущее уже сейчас. “Большая перемена” дает уверенность в своих силах и вдохновляет на новые достижения», — сказала Алина Худякова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.