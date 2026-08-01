Школьница из Тбилисского района Кубани вышла в финал «Большой перемены»

«Благодаря национальным проектам перед нами сегодня открываются по-настоящему огромные возможности. Очень важно, что каждый школьник, независимо от того, живет он в мегаполисе или в небольшой станице, может заявить о себе на всю страну, найти единомышленников и получить поддержку для своих идей. Для меня выход в финал — это подтверждение того, что в России созданы все условия, чтобы мы могли мечтать и строить свое будущее уже сейчас. “Большая перемена” дает уверенность в своих силах и вдохновляет на новые достижения», — сказала Алина Худякова.