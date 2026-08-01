Нижегородские полицейские охраняют порядок во время мероприятий в Дивееве

Начальник ГУ МВД по Нижегородской области Юрий Арсентьев лично проверил, как организована охрана. Он осмотрел контрольно‑пропускные пункты на въезде в село, где дежурят сотрудники Госавтоинспекции, миграционной службы и кинологи с собаками. Также проверил палаточный городок для паломников, готовность нарядов полиции, их экипировку, средства связи и служебный транспорт.