Нижегородские полицейские охраняют порядок во время мероприятий в Дивееве

В селе Дивеево проходят крупные религиозные мероприятия на территории Свято‑Троицкого Серафимо‑Дивеевского монастыря. Из‑за большого числа паломников полиция усилила меры безопасности.
Начальник ГУ МВД по Нижегородской области Юрий Арсентьев лично проверил, как организована охрана. Он осмотрел контрольно‑пропускные пункты на въезде в село, где дежурят сотрудники Госавтоинспекции, миграционной службы и кинологи с собаками. Также проверил палаточный городок для паломников, готовность нарядов полиции, их экипировку, средства связи и служебный транспорт.
По итогам проверки он поручил тщательнее досматривать транспорт, особенно на наличие запрещённых предметов и веществ. Отдельно подчеркнул, что важно внимательно относиться к обращениям паломников и быстро помогать им при необходимости.
По словам руководителя, главная задача — обеспечить безопасность и порядок во время массового пребывания людей. Благодаря совместной работе всех служб паломники могут чувствовать себя спокойно.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что бесплатные автобусы запустят в Дивееве 31 июля и 1 августа.