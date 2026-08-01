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В Алтайском крае завершили ремонт дороги к селу Дружба

В нормативное состояние привели участок протяженностью более 3 км.

Ремонт участка автомобильной дороги Марушка — Дружба — Рупосово завершили в Целинном районе Алтайского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

В нормативное состояние привели участок протяженностью более 3 км, который ведет к въезду в село Дружба. Дорожники уложили нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины, обновили разметку и установили знаки.

Дорога является основной транспортной артерией, в том числе для активно развивающегося сельхозпроизводства «Индейка Алтая». Качественное покрытие обеспечит бесперебойную доставку готовой продукции, а также безопасное передвижение жителей и гостей села.

Напомним, в Целинном районе в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» также обновят участки на трассах Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области и Троицкое — Целинное.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.