В Нижнекамске не выявили загрязнения воздуха после возгорания на предприятии

Контроль ведется на семи стационарных постах наблюдения, пять из которых расположены на территории «Нижнекамскнефтехима», еще два — в Нижнекамске и в селе Прости. Также используются данные передвижной эколаборатории, которая работает на границах санитарно-защитных зон и в жилых кварталах города.