В Каменске-Шахтинском 13-летний подросток получил травмы на электросамокате

В сообщении ведомства уточняется, что участником ДТП стал подросток 2013 года рождения, который передвигался на электросамокате марки Kugoo. По версии полиции, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением при преодолении искусственной неровности. Других участников дорожного движения в происшествии не было. После падения несовершеннолетний получил телесные повреждения, характер которых официально не раскрывается. Медики госпитализировали пострадавшего для оказания помощи, а инспекторы начали проверку для установления всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки сотрудники полиции дадут правовую оценку произошедшему.