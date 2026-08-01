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Врачи в Ейске спасли руку рабочему после травмы «болгаркой»

Серьезная операция продолжалась почти четыре часа.

Источник: Аргументы и факты

Об этом в соцсетях сообщил глава краевого минздрава Владимир Крушельницкий.

Как оказалось, пострадавший мужчина сильно поранил кисть инструментом. Случай был критическим, без экстренной помощи человек мог потерять не только подвижность руки, но и вообще лишиться всей конечности.

Рабочего срочно привезли в Ейскую центральную районную больницу. В ходе многоэтапного вмешательства хирурги восстановили кровоток по лучевой артерии, сшили срединный нерв и сухожилие сгибателя первого пальца. Обширный кожный дефект закрыли с помощью местной пластики.

Уже в раннем послеоперационном периоде медики отметили положительную динамику. Кровоснабжение кисти сохранено, чувствительность и двигательная активность пальцев в норме. Теперь пациенту предстоит длительная реабилитация и восстановление мелкой моторики.

Министр назвал эту операцию примером «тихого ежедневного подвига» врачей.