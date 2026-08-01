Врачи в Ейске спасли руку рабочему после травмы «болгаркой»

Об этом в соцсетях сообщил глава краевого минздрава Владимир Крушельницкий.
Как оказалось, пострадавший мужчина сильно поранил кисть инструментом. Случай был критическим, без экстренной помощи человек мог потерять не только подвижность руки, но и вообще лишиться всей конечности.
Рабочего срочно привезли в Ейскую центральную районную больницу. В ходе многоэтапного вмешательства хирурги восстановили кровоток по лучевой артерии, сшили срединный нерв и сухожилие сгибателя первого пальца. Обширный кожный дефект закрыли с помощью местной пластики.
Уже в раннем послеоперационном периоде медики отметили положительную динамику. Кровоснабжение кисти сохранено, чувствительность и двигательная активность пальцев в норме. Теперь пациенту предстоит длительная реабилитация и восстановление мелкой моторики.
Министр назвал эту операцию примером «тихого ежедневного подвига» врачей.