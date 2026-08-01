Почти 20 тыс. человек посетили спортивное мероприятие в парках Подмосковья

Областное мероприятие «Лето. Фитнес. Парк», которое прошло более чем в 50 парках Подмосковья при поддержке госпрограммы «Спорт России», собрало почти 20 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.
«25 июля, в субботу, в 51 парке Московской области прошло общеобластное мероприятие “Лето. Фитнес. Парк”, объединившее более 19 тысяч жителей и гостей региона. В этот день парковые пространства стали территориями спорта, активного отдыха и здорового образа жизни», — говорится в сообщении.
Так, в парке культуры и отдыха Жуковского главным событием стал забег «5 верст», также посетители парка смогли сыграть в волейбол, научиться настольному теннису, поучаствовать в спортивных играх и эстафетах. В центральном парке Лобни организовали массовый забег, занятия по йоге, семейные спортивные старты и интерактивная викторина.
В городском парке Каширы гости сдавали нормативы ГТО, посетили мастер-класс по ММА, участвовали в соревнованиях по волейболу, а также побывали на ярмарке ремесленников и мастер-классах. В парке имени Олега Степанова в Серпухове состоялся полумарафон «Золотой павлин», а также городской турнир по теннису.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.