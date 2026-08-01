Почти 20 тыс. человек посетили спортивное мероприятие в парках Подмосковья

В городском парке Каширы гости сдавали нормативы ГТО, посетили мастер-класс по ММА, участвовали в соревнованиях по волейболу, а также побывали на ярмарке ремесленников и мастер-классах. В парке имени Олега Степанова в Серпухове состоялся полумарафон «Золотой павлин», а также городской турнир по теннису.