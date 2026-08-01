Дом на проспекте Металлургов второй день остаётся без воды в Волгограде

Жители дома № 24 на проспекте Металлургов в Волгограде вторые сутки остаются без холодной воды. Коммунальщики не могут внятно объяснить, что случилось и когда ремонт закончится.
По словам горожан, у них не получается добиться конкретного ответа от ответственных служб. Управляющая компания отправляет жильцов в ресурсоснабжающую организацию, а в Единой диспетчерской службе ЖКХ отвечают шаблонной фразой: «Заявка принята, ждите».
Волгоградцы жалуются: в условиях летней жары оставаться без воды особенно тяжело. И просят коммунальные службы назвать хотя бы ориентировочные сроки восстановления водоснабжения.
За комментариями vlg.aif.ru обратился в «Концессии водоснабжения».
«По данному адресу зафиксирована заявка. В ближайшее время специалисты проведут обследование», — подтвердили в пресс-службе компании.
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