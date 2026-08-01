В Смоленской области пройдет международный фестиваль «Соседи»

Международный фестиваль детских и молодежных организаций «Соседи» состоится с 24 по 28 августа в Хиславичском округе Смоленской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном молодежном центре-музее имени адмирала Нахимова.
Участниками станут около 300 представителей активной молодежи из России и Белоруссии. Организаторы развернут для них палаточный лагерь. Программа фестиваля включает в себя образовательные и развлекательные активности, презентацию деятельности молодежных организаций и отрядов, творческие конкурсы.
Отметим, организатором события выступает региональное отделение Движения первых. Подробная информация о мероприятии доступна по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.