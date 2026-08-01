В поселке Ныроб Пермского края отреставрировали центр памяти Романова

Реставрацию центра памяти М. Н. Романова завершили в поселке Ныроб Пермского края, сообщили в региональном министерстве культуры. Работы проводились в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Открытие первого зала экспозиции запланировано на 19 сентября, в день памяти боярина Михаила Никитича, дяди первого царя династии Романовых. Также в сентябре туда вернутся легендарные оковы, в которые был заточен Михаил Никитич.
Отметим, здание построено в 1915 году в честь 300-летия дома Романовых как часть мемориального комплекса и является объектом культурного наследия регионального значения.
Параллельно идет капитальный ремонт Ныробского центра культуры. Учреждение расположено в двухэтажном здании площадью более 2250 кв. м и включает в себя зрительный зал на 250 мест, библиотеку, спортивный зал, помещения для творческих коллективов и социальный кинозал. В ходе реализации нацпроекта «Семья» там обновляют кровлю, фасад, инженерные системы, электрооборудование и внутреннюю отделку. Техническая готовность объекта составляет 52%. Завершение всех работ запланировано на 2027 год.
«В Ныробе капитально ремонтируем центр культуры. Каждый год его посещают более 25 тысяч человек. Создаем условия, чтобы они могли творить, смотреть фильмы и посещать культурные мероприятия в комфортных условиях», — отметил губернатор края Дмитрий Махонин в своих соцсетях.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.