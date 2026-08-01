В поселке Ныроб Пермского края отреставрировали центр памяти Романова

Параллельно идет капитальный ремонт Ныробского центра культуры. Учреждение расположено в двухэтажном здании площадью более 2250 кв. м и включает в себя зрительный зал на 250 мест, библиотеку, спортивный зал, помещения для творческих коллективов и социальный кинозал. В ходе реализации нацпроекта «Семья» там обновляют кровлю, фасад, инженерные системы, электрооборудование и внутреннюю отделку. Техническая готовность объекта составляет 52%. Завершение всех работ запланировано на 2027 год.