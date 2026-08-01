В Пермском крае загорелся большегруз, пострадавших нет

ПЕРМЬ, 1 авг — РИА Новости. Большегруз загорелся во время движения на трассе в Пермском крае, его тушат, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МЧС.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что фура «взорвалась» на трассе в Нытвенском округе в Пермском крае. Очевидцы писали о большом пожаре и разлетевшихся по дороге обломках.
«Погибших и травмированных нет. Автомобиль загорелся во время движения. Квалифицируется как ДТП», — рассказал собеседник.
В ведомстве добавили, что информация о загоревшемся вблизи пермской Нытвы автомобиле поступила в 13.37 (11.37 мск). На место инцидента отправлены восемь спасателей и две единицы техники.
По данным администрации Нытвенского округа, автомобиль горит у отворота на деревню Марчуги, там работают экстренные службы.