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Тестовый матч пройдет на новой площадке «Volga Арена» 7 сентября

На льду встретятся «Чайка» и «Ирбис».

Источник: Комсомольская правда

Две команды молодежной хоккейной лиги встретятся на «Volga Арена» 7 сентября, чтобы побороться за победу в матче. Соответствующая информация появилась на сайте площадки.

Также на официальном сайте появилась информация, что предсезонный матч между нижегородским «Торпедо» и московским «Динамо» состоится уже 14 августа.

Напомним, что строительство ледовой арены началось еще в 2022 году. Более подробно с историей площадки вы можете ознакомиться в нашем материале «Лёд вот-вот зальют: “Volga Арену” в Нижнем Новгороде готовят к первому матчу».