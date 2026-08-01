В Пугачеве Саратовской области откроют учебный центр «Кировец»

Новый учебный центр «Кировец» откроют на базе Пугачевского аграрно-технологического техникума Саратовской области до конца текущего года в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом рассказал зампред правительства региона — министр сельского хозяйства Василий Котов.
В настоящее время техникум готовит специалистов различного профиля: мастеров сельскохозяйственного производства, сварщиков, трактористов, водителей, поваров, кондитеров, парикмахеров-визажистов. Василий Котов отметил, что для минсельхоза области подготовка кадров для аграрного сектора — один из приоритетов. Особое внимание уделяется практической подготовке будущих специалистов.
Для этого совместно с группой компаний «АГРОТЭК» — официальным дилером Петербургского тракторного завода — на территории области создается сеть учебных центров «Кировец», оснащенных современной техникой, оборудованием и учебными материалами для подготовки механизаторов и инженерных специалистов. Первый такой центр уже действует на базе Тимирязевского колледжа в Татищевском районе.
«Создание сети учебных центров “Кировец” — важный шаг в развитии аграрного образования. Ребята параллельно с учебой смогут получить практические навыки и убедиться в правильности выбранных профессий. И в дальнейшем, уверен, в нашу отрасль придут молодые высококлассные специалисты», — подчеркнул Котов.
Петербургский тракторный завод, со своей стороны, организует для преподавателей обучение и стажировки на производстве в Санкт-Петербурге.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.