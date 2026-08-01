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В 3 деревнях Башкирии установят базовые станции сотовой связи

Населенные пункты расположены в Кушнаренковском районе.

Работы по установке базовых станций сотовой связи начались в деревнях Бейкеево, Верхнесаитово и Расмекеево Кушнаренковского района Башкирии в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в местной администрации.

«С каждым годом число населенных пунктов, обеспеченных современными коммуникационными услугами, становится больше. И все это благодаря активному голосованию наших жителей на портале госуслуг. Обязательно продолжим модернизацию цифровой инфраструктуры нашего муниципалитета, чтобы улучшить качество жизни в Кушнаренковском районе», — отметил глава администрации района Марат Латыпов.

Напомним, программа предусматривает строительство современных сетей, чтобы обеспечить мобильной связью и высокоскоростным доступом в интернет небольшие и удаленные населенные пункты с населением от 100 до 1000 человек. Участники проекта определяются путем голосования на портале «Госуслуги» или на основании письменного обращения в Министерство цифрового развития РФ.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.