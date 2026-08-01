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В Омске в разгар лета прошёл рейд по водоёмам

Отдыхающим напомнили о правилах поведения у воды.

Источник: Om1 Омск

В Омске усилили контроль за безопасностью на водоёмах. Очередной профилактический рейд провели сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям совместно с профильными службами городской администрации.

Особое внимание во время проверки уделили несанкционированным местам отдыха в микрорайонах Береговой и Входной, а также в поселках Николаевка и Рыбачий.

В ходе рейда специалисты пообщались с отдыхающими, напомнив им о правилах безопасного поведения на воде. Омичам также раздали памятки и листовки с рекомендациями, которые помогут избежать несчастных случаев и правильно действовать в экстренных ситуациях.

В мэрии отмечают, что подобные профилактические мероприятия проводятся регулярно в течение летнего сезона.