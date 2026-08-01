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В России обнаружили ранее неизвестный минерал, который стоит дороже золота (фото)

Его назвали «кольский ашкрофтин».

В Кировском руднике Хибинского массива обнаружили ранее неизвестный науке минерал, сообщили РИА Новости в Минобрнауки. Его назвали «кольский ашкрофтин».

Обнаружили его исследователи из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана.

«В состав входит иттрий — редкоземельный элемент. Поэтому это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры — иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле», — сообщили в министерстве. В составе кольского образца есть кальций, марганец и фтор, структура кристалла входит в группу самых сложных среди всех известных науке минералов.

В Минобрнауки добавили, что только за налет на породе средняя цена составляет 145 долларов за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота.

Как поясняет агентство, в мире существует и классический ашкрофтин — розоватый прозрачный, хрупкий и чрезвычайно редкий минерал класса силикатов. Крупнейшее месторождение находится в Гренландии. Также он встречается в Канаде и Италии.

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