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В Нижнем Новгороде почтили память 24 пожарных, погибших при взрыве на Сормовской нефтебазе

Трагическое происшествие случилось в 1977 году.

1 августа в Нижегородской области прошли торжественно-траурные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти погибших сотрудников пожарной охраны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. В 2026 году исполнилось 49 лет со дня одной из самых масштабных трагедий в истории отечественного МЧС — взрыва на нефтеналивном танкере ТН-602 у причала Сормовской нефтебазы.

Возгорание произошло ранним утром 1 августа 1977 года. В 09:37 утра, когда пожарные вели борьбу с огнём на борту танкера, прогремел мощный взрыв. В результате погибли 24 сотрудника Горьковской пожарной охраны и 9 членов экипажей судов, участвовавших в тушении. Ещё 28 человек получили тяжёлые ожоги и ранения.

В памятных мероприятиях приняли участие руководство и личный состав Главного управления МЧС России по Нижегородской области, ветераны службы, а также родные и близкие погибших огнеборцев.

Традиционная церемония прошла в два этапа. Ровно в 9:37 во всех пожарных подразделениях региона включились проблесковые маяки и сирены на спецтехнике — область объединилась в едином порыве скорби.

У мемориального комплекса «Подвиг пожарного» на территории ГУ МЧС России по Нижегородской области коллеги, ветераны и члены семей погибших почтили их память минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Завершающим актом стал выезд на территорию Сормовской нефтебазы, где была отслужена траурная панихида. Особым символом преемственности поколений спасателей стал спуск траурного венка на воду Волги с борта пожарного катера МЧС России «Вьюн».

Мероприятия завершились встречей ветеранов с молодыми сотрудниками, для которых история Сормовской трагедии остаётся главным напоминанием о цене профессионального долга.

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