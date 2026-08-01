Опубликовано штормовое предупреждение на 2 августа

В Мангистауской области утром и днем на западе и в центре ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер до 15−18 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +38…+40°C. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке и в центре — чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.