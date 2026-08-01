В Крыму спасли двух туристок на горе Папая-Кая

По информации МЧС, две женщины сбились с тропы и оказались на сыпучем грунте горы Папая-Кая в районе села Морское.
«Спасатели оперативно обнаружили женщин на западном склоне горы Папая-Кая и спустили их к подножию горы. В медпомощи они не нуждались», — говорится в сообщении.
Ранее в республиканском главке МЧС сообщили, что в горах Крыма с начала летнего сезона спасены 12 туристов, в том числе один ребенок.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше