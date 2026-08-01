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В Крыму спасли двух туристок на горе Папая-Кая

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Крымские спасатели оказали помощь двум туристкам в районе горы Папая-Кая рядом с Судаком. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Крым

По информации МЧС, две женщины сбились с тропы и оказались на сыпучем грунте горы Папая-Кая в районе села Морское.

«Спасатели оперативно обнаружили женщин на западном склоне горы Папая-Кая и спустили их к подножию горы. В медпомощи они не нуждались», — говорится в сообщении.

На помощь туристкам выезжали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и ГУ МЧС России по Республике Крым.

Ранее в республиканском главке МЧС сообщили, что в горах Крыма с начала летнего сезона спасены 12 туристов, в том числе один ребенок.

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