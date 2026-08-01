С 3 по 7 августа в Ростове пройдут массовые отключения света

В «Донэнерго» сообщили о плановых отключениях электроэнергии в Ростове на следующей неделе. С 3 по 7 августа специалисты будут проводить техническое обслуживание оборудования на трансформаторных подстанциях и воздушных линиях. Отключения затронут десятки улиц в разных районах города, в большинстве случаев электричество будут отключать с 9 утра до 17 часов, хотя есть и исключения.
В понедельник, 3 августа, без света с 9 до 17 часов останутся жители домов по улице Сейнерная (46−58, 50/7, 50/8), улице Войкова (101−105), улице Портовая (473−441), а также в переулке Аэроклубовский (15−31 и 16−34).
Во вторник, 4 августа, отключения затронут сразу несколько зон. Так же с с 9 до 17 часов техническое обслуживание пройдет на улицах Портовая (481−495), Судостроительная (18−48 и 25−31), Войкова (71−95, 99−101, а также 48−52). Еще под ограничения попадут дома по улицам Благодатная (22−42 и 19−49), Вольская (2−28 и 1−11), Выборгская (68), Говорова (1−61 и 2−66), Заветинская (1−33 и 2−38), Красносельская (67−69 и 78), Лесопарковая (45−63), Мадояна (58−92 и 81−135), Разина (47−63, 78, 108−136), а также в переулках Вагайский (27−39 и 24−38), Дивный (1−13 и 2−8), Еланский (23−27) и Кислородный (21−23 и 4−6).
Кроме того, 4 августа с 9 до 15 часов отключение коснется Театрального проспекта (123), улиц Журавлева (160−178), Катаева (316−356 и 357−403), Текучева (191, 199А, 302−340), Варфоламеева (273−311 и 314−350), Черепахина (313−361, 286−328 и 363), Нансена (160, 150), а также Нахичеванского (75−89) и Крепостного (153−171, 142−162 и 183) переулков.
В среду, 5 августа, с 9 до 15 часов без света останутся проспект Соколова (17−23 и 26−40), улица Суворова (19−29 и 26−32), проспект Чехова (31−37 и 52−54) и улица Большая Садовая (77−79 и 77/24).
Параллельно в этот же день, но с 9 до 17 часов, отключение затронет улицы Камышинская (1−31 и 2−32), Кузнечная (1−47 и 8−52), Магнитогорская (4−34), Циолковского (11−41), а также переулки Пржевальского (9−23 и 10−82) и Урицкого (41−63).
В четверг, 6 августа, с 9 до 17 часов отключение затронет улицу Благодатную (2−20 и 1−23), Лесопарковую (23, 25, 56, 56А, 56 Г, 56Д), а также переулки Белозерский (4, 16), Вагайский (1−25 и 2−24), Выгодский (1−17 и 2−16), Вязовский (1−15 и 2−32), Еланский (1−27 и 2−20), Елецкий (1−19 и 2−12), Знаменский (1−19 и 2−20) и Кислородный (2−8, 7−15).
Также 6 августа с 9 до 15 часов обслуживание оборудования оставит без электричества дома по улицам Красноармейской (107−125), Тельмана (86, 100, 102, 105, 115), Антенной (8−24, 15−17), Города Волос (70, 73−97), проспекту Кировскому (96−106, 63−67) и переулку Университетскому (70, 70/81, 127, 129).
В пятницу, 7 августа, с 9 до 16 часов под ограничения попадут СТ «Дружба», а также улицы Ландышевая (11−13), Лесопарковая (37, 56−90), Мадояна (94−110, 137А), Родниковая (25−39 и 6−40) и переулок Серебряный (8/20, 7/18).
И в этот же день, с 9 до 15 часов, техническое обслуживание приведет к отключению домов по улицам Журавлева (12−30, 11−31), Очаковская (1−25, 2−28), Красных Зорь (55−105 и 60−110), Петровская (55−73 и 76−98), Станиславского (141−185 и 188−248), а также Социалистическая (166).
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