С 3 по 7 августа в Ростове пройдут массовые отключения света

Во вторник, 4 августа, отключения затронут сразу несколько зон. Так же с с 9 до 17 часов техническое обслуживание пройдет на улицах Портовая (481−495), Судостроительная (18−48 и 25−31), Войкова (71−95, 99−101, а также 48−52). Еще под ограничения попадут дома по улицам Благодатная (22−42 и 19−49), Вольская (2−28 и 1−11), Выборгская (68), Говорова (1−61 и 2−66), Заветинская (1−33 и 2−38), Красносельская (67−69 и 78), Лесопарковая (45−63), Мадояна (58−92 и 81−135), Разина (47−63, 78, 108−136), а также в переулках Вагайский (27−39 и 24−38), Дивный (1−13 и 2−8), Еланский (23−27) и Кислородный (21−23 и 4−6).