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Более 820 автомобилей скопилось на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Более 820 легковых и грузовых автомобилей, а также пассажирских автобусов стоят в очередях в пунктах пропуска на границе Беларуси с соседними странами ЕС, следует из данных белорусского пограничного комитета.

Источник: Sputnik.by

Легковушки скопились на всех трех направлениях, но самые большие очереди зафиксированы на белорусско-польской границе. Так, в пункте пропуска «Брузги» сейчас насчитывается 120 легковых авто, погранпереходе «Берестовица» — 80, а в ПП «Брест» — 148. В этом же пункте пропуска оформления ожидают и 25 пассажирских автобусов.

На границе Беларуси с Литвой очередь образовалась только в пункте пропуска «Каменный Лог», где, по данным на 14:00, въезда на литовскую территорию ожидают 40 машин.

На границе с Латвией в пункте пропуска «Григоровщина» в очередях застряли 13 легковушек.

Что касается фур, то их скопления также зафиксированы на трех направлениях — польском, литовском и латвийском.

Больше всего большегрузов стоит на белорусско-литовской границе, в ПП «Каменный Лог» стоят в очереди 80 грузовых автомобилей, а в погранпереходе «Бенякони» немного больше — 150 большегрузов.

На границе с Польшей ситуация сложилась следующим образом: в очереди перед ПП «Козловичи» насчитывается 127 грузовиков и еще 10 фур ожидает въезда в Польшу в пункте пропуска "Берестовица.

На белорусско-латвийской границе в погранпереходе «Григоровщина» в очереди находятся 28 фур.

Закрытие границы

Ранее глава латвийского МВД Янис Домбрава заявил о закрытии границы с Беларусью. Он объяснил это решение техническими причинами.

Позже в белорусском таможенном комитете сообщили, что движение через единственный действовавший ранее погранпункт «Григоровщина» на границе Беларуси с Латвией («Патерниеки» с латвийской стороны") было остановлено в пятницу 31 июля в 23 часа и до сих пор не восстановлено.

Таким образом, движение транспорта через белорусско-латвийскую границу оказалось полностью заблокировано. Второй имеющийся на границе пункт пропуска «Урбаны» («Силене» со стороны Латвии) был закрыт латвийской стороной в сентябре 2023 года.

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