Более 820 автомобилей скопилось на границе Беларуси с ЕС

Легковушки скопились на всех трех направлениях, но самые большие очереди зафиксированы на белорусско-польской границе. Так, в пункте пропуска «Брузги» сейчас насчитывается 120 легковых авто, погранпереходе «Берестовица» — 80, а в ПП «Брест» — 148. В этом же пункте пропуска оформления ожидают и 25 пассажирских автобусов.
На границе Беларуси с Литвой очередь образовалась только в пункте пропуска «Каменный Лог», где, по данным на 14:00, въезда на литовскую территорию ожидают 40 машин.
На границе с Латвией в пункте пропуска «Григоровщина» в очередях застряли 13 легковушек.
Что касается фур, то их скопления также зафиксированы на трех направлениях — польском, литовском и латвийском.
Больше всего большегрузов стоит на белорусско-литовской границе, в ПП «Каменный Лог» стоят в очереди 80 грузовых автомобилей, а в погранпереходе «Бенякони» немного больше — 150 большегрузов.
На границе с Польшей ситуация сложилась следующим образом: в очереди перед ПП «Козловичи» насчитывается 127 грузовиков и еще 10 фур ожидает въезда в Польшу в пункте пропуска "Берестовица.
На белорусско-латвийской границе в погранпереходе «Григоровщина» в очереди находятся 28 фур.
Закрытие границы
Ранее глава латвийского МВД Янис Домбрава заявил о закрытии границы с Беларусью. Он объяснил это решение техническими причинами.
Позже в белорусском таможенном комитете сообщили, что движение через единственный действовавший ранее погранпункт «Григоровщина» на границе Беларуси с Латвией («Патерниеки» с латвийской стороны") было остановлено в пятницу 31 июля в 23 часа и до сих пор не восстановлено.
Таким образом, движение транспорта через белорусско-латвийскую границу оказалось полностью заблокировано. Второй имеющийся на границе пункт пропуска «Урбаны» («Силене» со стороны Латвии) был закрыт латвийской стороной в сентябре 2023 года.