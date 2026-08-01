Более 820 автомобилей скопилось на границе Беларуси с ЕС

Позже в белорусском таможенном комитете сообщили, что движение через единственный действовавший ранее погранпункт «Григоровщина» на границе Беларуси с Латвией («Патерниеки» с латвийской стороны") было остановлено в пятницу 31 июля в 23 часа и до сих пор не восстановлено.