«Помню, как 35 лет назад, летом 1991 года, святыню доставляли Крестным ходом из Москвы. Тогда тоже зарядили дожди, но тысячи людей выходили на трассу с иконами и становились на колени прямо под проливным дождем. Жизнь была тяжелой, и все надеялись на чудо…» — вспоминает Евгений Люлин. Он отметил, что сегодня Дивеево посещают не только российские паломники, но и гости из-за рубежа: «Здесь можно встретить многодетные семьи Барбенов из Алабамы и Шуцманов из Канзаса, которые переехали в Россию, спасая своих детей от западной пропаганды смены пола и разврата».