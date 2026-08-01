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11 тысяч паломников в Дивееве: Евгений Люлин поделился впечатлениями от торжеств в честь Серафима Саровского

Торжества прошли 1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.

Источник: Время

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в праздничных мероприятиях в честь дня памяти преподобного Серафима Саровского, которые прошли 1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.

«Вместе с тысячами православных людей 1 августа в Дивееве участвую в торжествах в честь святого Серафима Саровского, — написал спикер областного парламента в своём канале в мессенджере MAX. — С утра побывал в палаточном лагере, увидел светлые радостные лица паломников. Обошёл весь Свято-Троицкий монастырь, которому в этом году исполняется 200 лет. Святое место! Благодать здесь разлита в воздухе как благоухание цветов!».

По словам Люлина, утром шёл дождь, но прямо перед литургией, когда из Троицкого храма вынесли мощи святого Серафима, вышло солнце — «согрело воздух и души».

«Помню, как 35 лет назад, летом 1991 года, святыню доставляли Крестным ходом из Москвы. Тогда тоже зарядили дожди, но тысячи людей выходили на трассу с иконами и становились на колени прямо под проливным дождем. Жизнь была тяжелой, и все надеялись на чудо…» — вспоминает Евгений Люлин. Он отметил, что сегодня Дивеево посещают не только российские паломники, но и гости из-за рубежа: «Здесь можно встретить многодетные семьи Барбенов из Алабамы и Шуцманов из Канзаса, которые переехали в Россию, спасая своих детей от западной пропаганды смены пола и разврата».

В торжествах приняли участие патриарх Кирилл, иерархи церкви, известные политики, учёные и артисты. По данным правоохранительных органов, в богослужении под открытым небом участвовали около 3,5 тысячи человек, а общее число посетителей монастыря за два дня празднований достигло 11 тысяч.

«Батюшка Серафим не оставляет нас. Его образ — в каждом храме. Нижегородцы называют его именем батальоны на СВО. Бесконечный людской поток стремится в Дивеево. И каждый, кто приходит с верой и открытой душой, получает от него духовную помощь», — заключил Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что православная выставка‑ярмарка «Нижегородский край» откроется 6 августа.

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