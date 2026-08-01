Премьер-министр Таиланда принес извинения после смерти россиян в Паттайе

Издание со ссылкой на показания подозреваемых раскрыло, что Тхонг сообщил, что именно Понг разговаривал с Дианой и Романом, когда те остановились на дороге. Однако о чем был диалог, он не знает. Вскоре после этого, по словам мужчины, он услышал несколько выстрелов. Затем Понг приказал Тхонгу принести лопату и вырыть яму, ~пригрозив, что если тот откажется, то что-то может случиться с его женой и семьей~. Тхонг признал, что помог сообщнику закопать тела убитых россиян, но делал это в невменяемом состоянии, так как находился под действием наркотиков.