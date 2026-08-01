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В селе под Волгоградом отменен карантин по бруцеллезу

Комитет ветеринарии Волгоградской области отменил ограничительные мероприятия в Савинском сельском поселении. Соответствующий приказ ведомства.

Комитет ветеринарии Волгоградской области отменил ограничительные мероприятия в Савинском сельском поселении. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.

— Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу в животноводческом хозяйстве, находящемся на территории Савинского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области по адресу: ул. Мирная, д. 7, пос. Куликов, Палласовский район, Волгоградская область, — говорится в документе.

Очаг опасного заболевания был выявлен в начале мая в хозяйстве посёлка Куликов. Ветеринарные службы провели весь комплекс противоэпизоотических мероприятий, предусмотренных федеральными правилами. В настоящее время очаг полностью ликвидирован, угрозы для животных и людей нет.