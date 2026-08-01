В селе под Волгоградом отменен карантин по бруцеллезу

Очаг опасного заболевания был выявлен в начале мая в хозяйстве посёлка Куликов. Ветеринарные службы провели весь комплекс противоэпизоотических мероприятий, предусмотренных федеральными правилами. В настоящее время очаг полностью ликвидирован, угрозы для животных и людей нет.