Три детские библиотеки модернизируют в Красноярске

В Красноярске стартует преображение трёх детских библиотек в рамках программы «Библиотеки будущего» при поддержке краевого бюджета. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин.
В «Лукоморье» и филиале имени Маршака в Северном заменят инженерные сети, окна и двери, установят системы безопасности, обновят мебель и книжный фонд. В «Лукоморье» бывшие хранилища превратят в просторные залы для занятий.
Впервые за 70 лет капитально обновят библиотеку в посёлке Берёзовка — она получит имя Корнея Чуковского. Подрядчик приступит к работе на следующей неделе.
Все три библиотеки откроются до конца года. В большом Красноярске 55 библиотек, 27 из них уже капитально отремонтированы. В следующем году работы продолжатся. Также в рамках КРТ построят ещё пять помещений для библиотек.
Ранее мы сообщали, что красноярцев приглашают помочь в создании бренда города к 400-летию.