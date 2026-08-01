В Благовещенске Республики Башкортостан открыли уличный кинотеатр

Уличный кинотеатр «Кино под звездами» открыли в Благовещенске в Башкирии в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Благовещенского района.
«Развитие современной культурной инфраструктуры является важной частью повышения качества жизни населения. Уличный кинотеатр создает дополнительные возможности для семейного отдыха, общения и проведения совместного досуга. Уверена, что новая площадка будет востребована жителями Благовещенска и станет одним из центров притяжения в летний период», — отметила глава районной администрации Анна Карабанова.
Первые кинопоказы уже собрали жителей разных возрастов. Площадка продолжит работать в течение летнего сезона. Для жителей и гостей города запланированы регулярные кинопоказы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.