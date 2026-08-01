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В Анапе выявили подпольную майнинг-ферму — похищено энергии на 260 млн рублей

В отношении нарушителя составлены акты о неучтенном потреблении электроэнергии.

Источник: Югополис

Специалисты филиала «Россети Юг — Кубаньэнерго» совместно с полицией выявили работу незаконной майнинг-фермы в Анапе. В ходе рейда изъято около 300 блоков оборудования, сообщили в пресс-службе организации.

Незаконную добычу криптовалюты осуществляли в селе Витязево. Объём несанкционированного потребления энергии превысил 24 млн кВт*ч, что составляет более 260 млн рублей ущерба.

Энергетики отметили, что такого количества энергии хватило бы для обеспечения электричеством всего села Витязево в течение полугода.

На организатора составлены акты о неучтённом потреблении. Материалы направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Нарушителю предстоит полностью возместить причинённый компании ущерб.