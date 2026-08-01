Минздрав готов перейти на электронные рецепты на лекарства

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министерство здравоохранения России готово перейти на электронные рецепты на лекарства, технологически это возможно, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«У нас подготовлен проект нормативного правового акта, чтобы как раз перейти на электронную форму рецепта. Это оптимальная история, мы технологически к этому готовы», — сказал Мурашко в эфире радио «Комсомольская правда».
Он отметил, что предстоит согласовать процедуру принятия правового акта и запустить процесс предоставления рецепта в электронном виде.