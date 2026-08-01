Спустя четыре дня в Волгоградской области вернулись к лимитам на бензин

За одну транзакцию автомобилистам отпускают не более 40 литров бензина. Кроме того, «Лукойл» временно ограничил отпуск дизельного топлива в городской черте 60 литрами. На трассе можно залить в бак до 200.
На заправочных станциях «Газпрома» продают дизельное топливо без ограничений.
Профильные ведомства и антимонопольная служба продолжают мониторинг состояния рынка горючего.
Ведущие сети АЗС региона 28 июля объявили о полной отмене лимитов на отпуск всех видов топлива. Автомобилисты воспользовались ситуацией и принялись запасаться впрок, создав ажиотажный спрос.