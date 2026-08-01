В Ставрополе предпринимателей обучат разработке маркетинговых стратегий

Круглый стол для предпринимателей «Большой бизнес‑разбор: продажи, маркетинг и финансы компании» состоится 6 августа в Ставрополе, сообщили в краевом правительстве. Организация таких мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Участники смогут получить практические рекомендации по выстраиванию эффективных продаж, разработке маркетинговых стратегий и управлению финансами компании. Эксперты разберут реальные кейсы, особое внимание уделят вопросам адаптации под текущие рыночные условия.
Целевая аудитория мероприятия — владельцы бизнеса, руководители компаний и специалисты, отвечающие за развитие направлений продаж, маркетинга и финансового планирования. Предприниматели смогут не только послушать выступления экспертов, но и задать свои вопросы.
Участие в мероприятии бесплатное. При этом требуется предварительная регистрация на сайте краевого фонда поддержки предпринимательства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.