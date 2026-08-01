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Патриарх Московский и всея Руси возглавил дивеевские торжества 1 августа

Тысячи паломников, в том числе известные политики и иностранные блогеры, собрались в Нижегородской области в день обретения мощей Серафима Саровского.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил дивеевские торжества в день обретения мощей святого преподобного Серафима Саровского в Нижегородской области.

Фото с богосружения публикует в своём Max-канале председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Он сообщил, что в Дивееве традиционно собрались тысячи паломников. С утра шёл дождь, но, как только мощи святого вынесли из Троицкого собора Дивеевского монастыря для крестного хода, небо тут же прояснилось.

В Дивеево, по словам спикера регионального парламента, съехались многие известные политики и даже блогеры из СЩА и Канады. Есть на торжествах и многодетные семьи иностранцев, выбравшие Россию для ПМЖ, чтобы воспитать детей в традиционных ценностях, — Барбены из американского штата Алабама и Штуцманы из Канзаса.

Напомним, священник ранее раскрыл, о чём следует просить святого преподобного Серафима Саровского и о чём его просить нельзя.

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