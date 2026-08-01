Патриарх Московский и всея Руси возглавил дивеевские торжества 1 августа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил дивеевские торжества в день обретения мощей святого преподобного Серафима Саровского в Нижегородской области.
Фото с богосружения публикует в своём Max-канале председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Он сообщил, что в Дивееве традиционно собрались тысячи паломников. С утра шёл дождь, но, как только мощи святого вынесли из Троицкого собора Дивеевского монастыря для крестного хода, небо тут же прояснилось.
В Дивеево, по словам спикера регионального парламента, съехались многие известные политики и даже блогеры из СЩА и Канады. Есть на торжествах и многодетные семьи иностранцев, выбравшие Россию для ПМЖ, чтобы воспитать детей в традиционных ценностях, — Барбены из американского штата Алабама и Штуцманы из Канзаса.
Напомним, священник ранее раскрыл, о чём следует просить святого преподобного Серафима Саровского и о чём его просить нельзя.