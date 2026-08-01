В Беларуси состав ГАИ поднят по тревоге

Также по указанию министра для стабилизации ситуации в области экипажи ГАИ (в том числе мотопатрули) из Гродненской и Гомельской областей были направлены в указанный регион. Кроме того, были сформированы дополнительные наряды спецподразделения дорожно-патрульной службы «Стрела».