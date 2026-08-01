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В Беларуси состав ГАИ поднят по тревоге

В Беларуси ГАИ работает в усиленном режиме по тревоге из-за сложной ситуации на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси состав ГАИ поднят по тревоге. Подробности сообщает телеграм-канал МВД:

«По указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова в связи со сложной дорожной ситуацией в стране личный состав Госавтоинспекции поднят по тревоге и несет службу в усиленном варианте».

В Брестской области за два случилось шесть аварий, в которых пять человек погибли и пять получили ранения.

Также по указанию министра для стабилизации ситуации в области экипажи ГАИ (в том числе мотопатрули) из Гродненской и Гомельской областей были направлены в указанный регион. Кроме того, были сформированы дополнительные наряды спецподразделения дорожно-патрульной службы «Стрела».

На особом контроле у ГАИ нарушения Правил дорожного движения, и в первую очередь со мотоциклистов. Речь идет про совершение хулиганских действий в отношении других участников движения, нарушения скорости.

Мотопатрули ГАИ несут службу в формате гласного и смешанного контроля. Особое внимание — именно вечером и ночью.

Ранее три человека погибли в ДТП с мотоциклом и мопедом в Бресте. Позднее МВД опубликовало новые детали аварии, сообщив, что тело пассажирки разорвало на части.

Тем временем минчанин заплатил почти 10 000 рублей после одной поездки в такси.

Кроме того, синоптики сказали, какая погода будет в августе 2026 года в Беларуси: сначала 37-градусная жара, а затем — похолодание.