В Подмосковье обновили свыше 80 км подъездов к спортивным учреждениям

«Специалисты Мосавтодора уложили новое покрытие на 24 участках дорог, ведущих к стадионам, физкультурно-оздоровительным комплексам, горнолыжным трассам и конным клубам, ледовым аренам и другим учреждениям в 20 округах Подмосковья. Всего в рамках ремонтного сезона в этом году обновят 180 километров асфальтобетонного покрытия на 42 участках региональных дорог, что обеспечит жителям более 30 городских и муниципальных округов комфортный подъезд к местам занятий спортом и проведения спортивно-массовых мероприятий», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.