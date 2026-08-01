В Подмосковье обновили свыше 80 км подъездов к спортивным учреждениям

Около 84 км подъездов к спортивным объектам отремонтировали в Московской области, сообщили в региональном минтрансе. Работы проводились в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Специалисты Мосавтодора уложили новое покрытие на 24 участках дорог, ведущих к стадионам, физкультурно-оздоровительным комплексам, горнолыжным трассам и конным клубам, ледовым аренам и другим учреждениям в 20 округах Подмосковья. Всего в рамках ремонтного сезона в этом году обновят 180 километров асфальтобетонного покрытия на 42 участках региональных дорог, что обеспечит жителям более 30 городских и муниципальных округов комфортный подъезд к местам занятий спортом и проведения спортивно-массовых мероприятий», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.
Так, в Шатуре заменили покрытие на участке проспекта Ильича, который ведет к Дворцу спорта «Шатура». В Ленинском округе отремонтировали участок Володарского шоссе, между поселками Молоково и Володарского, где расположены конные клубы, школы сапсерфинга и вейк-клуб, а также лыжная трасса. В Лыткарине по обновленному участку улицы Колхозной можно добраться до Дворца спорта «Арена Лыткарино».
В настоящее время специалисты продолжают ремонтировать около 70 км покрытия на 9 участках региональных дорог, среди которых подъезд к спортивным клубам в поселке Нахабино, а также к ледовой арене и спортивному комплексу на Бутурлинском шоссе в городе Серпухове.
Все работы по замене покрытия выполняются с использованием асфальтобетонных смесей с повышенной износоустойчивостью, в дальнейшем на всех участках специалисты нанесут разметку и укрепят обочины.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.