Смертельное ДТП с мотоциклом произошло на западе Красноярского края

В Козульском округе в результате ДТП один человек погиб и еще один сильно пострадал, сообщает ГАИ Красноярского края.
По предварительной информации, днем 41-летний водитель мотоцикла Honda двигался со стороны Красноярска в направлении Ачинска и на 719 км автодороги Р-255 «Сибирь» не справился с управлением. В итоге мотоцикл опрокинулся и столкнулся с барьерным ограждением.
От полученных травм 43-летний пассажир мотоцикла скончался до приезда скорой помощи, а водителя в тяжелом состоянии госпитализировали.
Другие обстоятельства аварии устанавливаются.