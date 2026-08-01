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Смертельное ДТП с мотоциклом произошло на западе Красноярского края

В Козульском округе в результате ДТП один человек погиб и еще один сильно пострадал, сообщает ГАИ Красноярского края.

В Козульском округе в результате ДТП один человек погиб и еще один сильно пострадал, сообщает ГАИ Красноярского края.

По предварительной информации, днем 41-летний водитель мотоцикла Honda двигался со стороны Красноярска в направлении Ачинска и на 719 км автодороги Р-255 «Сибирь» не справился с управлением. В итоге мотоцикл опрокинулся и столкнулся с барьерным ограждением.

От полученных травм 43-летний пассажир мотоцикла скончался до приезда скорой помощи, а водителя в тяжелом состоянии госпитализировали.

Другие обстоятельства аварии устанавливаются.