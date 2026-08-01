Смертельное ДТП с мотоциклом произошло на западе Красноярского края

По предварительной информации, днем 41-летний водитель мотоцикла Honda двигался со стороны Красноярска в направлении Ачинска и на 719 км автодороги Р-255 «Сибирь» не справился с управлением. В итоге мотоцикл опрокинулся и столкнулся с барьерным ограждением.