Больница № 3 в Тамбове получила новый портативный УЗИ-аппарат

Портативный УЗИ-аппарат поступил в распоряжение больницы № 3 в Тамбове, сообщили в региональном минздраве. Это отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Новый УЗИ-аппарат относится к экспертному классу медицинского диагностического оборудования, отличается высоким качеством визуализации, применяется в общей диагностике, акушерстве и гинекологии, в хирургии, кардиологии, онкологии, урологии, в частности при абдоминальных исследованиях, обследовании сосудов, скелетно-мышечной системы, поверхностных органов и структур», — добавили в Минздраве Тамбовской области.
Портативная форма аппарата позволяет обследовать лежачих пациентов прямо на месте. Подобное оборудование также активно применяется для ультразвуковой навигации при оперативных хирургических вмешательствах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.