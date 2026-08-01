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Больница № 3 в Тамбове получила новый портативный УЗИ-аппарат

Подобное оборудование используют, например, при обследовании сосудов, скелетно-мышечной системы, поверхностных органов и структур.

Портативный УЗИ-аппарат поступил в распоряжение больницы № 3 в Тамбове, сообщили в региональном минздраве. Это отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Новый УЗИ-аппарат относится к экспертному классу медицинского диагностического оборудования, отличается высоким качеством визуализации, применяется в общей диагностике, акушерстве и гинекологии, в хирургии, кардиологии, онкологии, урологии, в частности при абдоминальных исследованиях, обследовании сосудов, скелетно-мышечной системы, поверхностных органов и структур», — добавили в Минздраве Тамбовской области.

Портативная форма аппарата позволяет обследовать лежачих пациентов прямо на месте. Подобное оборудование также активно применяется для ультразвуковой навигации при оперативных хирургических вмешательствах.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.