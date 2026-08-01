В загородных лагерях Казани отдохнули уже более 12,7 тыс. детей

Свыше 12,7 тыс. детей уже отдохнули в загородных лагерях Казани этим летом, что составляет 75% от запланированного охвата, сообщили в городском общественном центре. Создание условий для качественного детского отдыха — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».
В этом сезоне работа лагерей проходит под единой концепцией «Казань — город трудового единства», что приурочено к объявленному в Татарстане Году воинской и трудовой доблести. Основной акцент организаторы сделали на профориентации: школьники знакомятся с экономикой города, пробуют себя в разных специальностях и разрабатывают собственные проекты.
Летняя кампания, стартовавшая 31 мая, включает профильные смены продолжительностью 18 дней. Планируется, что в них примут участие 16 тыс. детей, из которых более 8 тыс. отдохнут в муниципальных лагерях, а остальные — в лагерях, принадлежащих предприятиям. Всего же в этом году путевки получат более 17 тыс. ребят.
Так, в лагере «Заречье» на смене «Развивай навыки. Карьера» дети в игровой форме осваивают компетенции инженеров, программистов, врачей и художников. В «Молодежном» проходит смена «Освоим целину. Старт-ап», где ребят обучают предпринимательскому мышлению и превращению идей в готовые бизнес-проекты.
Организация летнего отдыха находится на особом контроле городских властей и профильных ведомств. Специалисты Роспотребнадзора, МЧС и Росгвардии еженедельно проводят проверки в лагерях.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.