В загородных лагерях Казани отдохнули уже более 12,7 тыс. детей

Летняя кампания, стартовавшая 31 мая, включает профильные смены продолжительностью 18 дней. Планируется, что в них примут участие 16 тыс. детей, из которых более 8 тыс. отдохнут в муниципальных лагерях, а остальные — в лагерях, принадлежащих предприятиям. Всего же в этом году путевки получат более 17 тыс. ребят.