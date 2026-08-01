Занятия по финграмотности на Ставрополье посетили 36 тыс. пожилых граждан

Уже 36 тыс. пожилых граждан с начала года посетили занятия по финансовой грамотности в Ставропольском крае, сообщили в правительстве региона. Обучение организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Ежегодно основам работы в интернете, пользованию дистанционными сервисами, правилам безопасности при осуществлении электронных платежей обучаются почти 800 граждан пожилого возраста. В первом полугодии этого года занятия по компьютерной грамотности посетили почти 600 человек. Лучшие после таких курсов участвуют во всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Занятия по финансовой грамотности с начала года в крае посетили 36 тыс. человек.
«Наши родители, бабушки и дедушки нуждаются во внимании и заботе. Многие из них, пусть и с некоторыми ограничениями, могут и хотят вести активный образ жизни, оставаться полезными в профессии, осваивать новые навыки, заниматься физкультурой, ходить на концерты. Поэтому одна из приоритетных задач нашей работы — создавать условия для того, чтобы каждый человек старшего поколения чувствовал себя нужным, активным и востребованным. Мы видим, как инновационные подходы помогают пожилым людям сохранять здоровье, открывать новые горизонты и жить полноценной жизнью», — отметила министр труда и социальной защиты населения края Елена Мамонтова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.