Занятия по финграмотности на Ставрополье посетили 36 тыс. пожилых граждан

«Наши родители, бабушки и дедушки нуждаются во внимании и заботе. Многие из них, пусть и с некоторыми ограничениями, могут и хотят вести активный образ жизни, оставаться полезными в профессии, осваивать новые навыки, заниматься физкультурой, ходить на концерты. Поэтому одна из приоритетных задач нашей работы — создавать условия для того, чтобы каждый человек старшего поколения чувствовал себя нужным, активным и востребованным. Мы видим, как инновационные подходы помогают пожилым людям сохранять здоровье, открывать новые горизонты и жить полноценной жизнью», — отметила министр труда и социальной защиты населения края Елена Мамонтова.