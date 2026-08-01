Обрабатывают только очаги: власти объяснили, почему не уничтожают саранчу на волгоградских полях полностью

В Волгоградской области сельхозугодья в 10 районах обработали от саранчи. Личинки уничтожили на территории 26 тысяч гектаров. Защищают посевы как наземным способом, так и с помощью малой авиации, рассказали в областном комитете сельского хозяйства. На сегодняшний день в регионе завершен этап борьбы с личинками стадных саранчовых.