В Черном море беспилотники ВСУ атаковали теплоход «Росатома», судно затонуло

Судно отправилось в свой первый рейс — в Магадан — 22 сентября 2021 года. На тот момент экипаж судна состоял из 14 человек. 5 октября теплоход перевез в Магадан рекордное для Fesco Magadan Line (регулярная морская линия компании между портами Приморья и Магаданом) количество грузов — более 700 TEU (свыше 700 контейнеров). Кроме того, контейнеровоз стал самым крупным судном, когда-либо заходившим в порт региона.