В Краснодаре этим летом для детей организовали 244 турпохода

Более 3 тысяч детей приняли участие в 244 турпоходах, организованных в Краснодаре во время летней оздоровительной кампании, сообщили в городской администрации. Проведение таких мероприятий соответствует задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
До конца сезона предстоит организовать еще 10 походов. В них примут участие около 150 школьников. В этом году для ребят подготовили походы разной продолжительности и уровня сложности. Так, в Северском районе прошел семидневный «Экологический маршрут». Для тех, кто предпочитает более динамичный формат, в окрестностях Туапсе был организован пятидневный поход «Горный рубеж».
«Турпоход — это не просто отдых, а настоящее приключение, которое воспитывает характер, учит работать в команде, развивает выносливость, любознательность и, конечно, любовь к родному краю. Для школьников даже короткая прогулка по лесу становится маленькой экспедицией, полной открытий, новых знаний и ярких впечатлений. Именно поэтому в рамках летней оздоровительной кампании особое внимание было уделено организации туристских маршрутов для детей», — отметила замглавы Краснодара Анна Леонова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.