От круассанов до рагу с креветками: обзор кафе в историческом районе Амалиенау

Исторический район Амалиенау может привлечь жителей и гостей Калининграда не только старинными виллами и тихими зелеными улочками, но и небольшими кафе и ремесленными пекарням. «Новый Калининград» изучил меню популярных заведений района и отзывы гостей и отобрал блюда, которые посетители рекомендуют чаще всего, — от фирменных десертов и завтраков до необычных горячих блюд.
Кондитерская-пекарня «Крендель».
Кухня: европейская, итальянская.
Средний чек: 600−900 рублей.
Рейтинг 2ГИС: 4,7.
Рейтинг «Яндекс Карты»: 4,9.
«Крендель» — это сетевая кондитерская-пекарня, которая радует своих гостей изысканными, авторскими тортами, десертами и разнообразной свежей выпечкой. Отличительной особенность заведения можно назвать формат «завтраки весь день».
Фото: «Яндекс Карты».
Отдельные позиции из меню:
В пекарню в первую очередь приходят за десертами в авторском прочтении. Например, гости хвалят десерт «Анна Павлова» (330 ₽) за идеальный баланс структур — нежное манговое суфле на основе меренги, яркую начинку из маракуйи и легкий ванильный крем на белом шоколаде. Сверху десерт украшают свежими ягодами голубики.
Заведение полностью оправдывает свое название — в нем можно найти три вида кренделей (260 ₽) из мягкого заварного теста. Шоколадный крендель сверху покрыт гурме на основе молочного шоколада с орехом, а кокосовый — на основе белого шоколада с кокосом. Внутри «Сан-Тропе» находится нежный сливочно-заварной крем. Их хвалят за начинки и внушительный размер.
В «Кренделе» можно найти не только сладкие десерты и выпечку, но и сытные эклеры (290 ₽) в трех вариациях: ветчина и сыр, курица и грибы, томат. Каждый эклер покрыт тянущимся слоем сыра моцарелла. Их тесто делают не сладким, а солоноватым.
Еще одна сытная позиция — кальцоне «Пармская» (290 ₽). В состав блюда входит ветчина, моцарелла, маринованные огурцы, помидоры, майонез, зернистая горчица и укроп. Гости любят кальцоне за тонкое хрустящее тесто, обилие тянущегося сыра моцарелла и сочную начинку.
Одним из главных фаворитов среди горячих блюд можно назвать сливочный суп с лососем, креветками, картофелем и томатами (550 ₽). Его регулярно отмечают в отзывах за насыщенный бархатистый бульон, щедрое количество рыбы и морепродуктов, а также за идеальную подачу.
Фото: Крендель.
Кафе-пекарня «Булочки ранней пташки».
Кухня: европейская.
Средний чек: 500−1000 рублей.
Рейтинг 2ГИС: 4,8.
Рейтинг «Яндекс Карты»: 5.
«Булочки ранней пташки» — это семейное ремесленное заведение, «концептуально вдохновленное французскими традициями выпечки». Здесь можно попробовать круассаны из новозеландского сливочного масла и сдобные булочки. Кроме выпечки, в меню можно найти завтраки на любой вкус.
Фото: Яндекс Карты.
Отдельные позиции из меню:
Завтраки в заведении подаются весь день — с 7:30 до 21:00. «Утренние» позиции размещены сразу на трех страницах меню. Одним из частых выборов гостей является яйцо пашот на французской булочке бриошь (490 ₽), которое дополняется тянущимся фермерским сыром и моцареллой, голландским соусом и миксом салата. Позицию хвалят за воздушную, маслянистую текстуру теплой бриоши, эталонный жидкий желток и идеальный баланс специй.
Кафе называет свои сырники (390 ₽) «классикой в премиальном прочтении». Нежные сырники с деликатной текстурой подаются со сметаной, которая подчёркивает их мягкость и сливочную глубину. Голубика или клубника на выбор добавляют свежий ягодный акцент, придавая блюду лёгкость и завершённость. Гости любят блюдо за нежную однородную текстуру, напоминающую суфле, и хрустящую золотистую корочку.
Фишкой заведения можно назвать круассаны на сливочном новозеландском масле — как классические, так и со всевозможными начинками. Любимчиком гостей является сытный со слабосоленым лососем (490 ₽). Воздушный круассан также дополнен творожным сыром и авокадо, создающими гармоничное сочетание нежной текстуры, сливочной мягкости и деликатной свежести. Кроме того, в меню можно найти классический круассан (130 ₽), с яйцом пашот и окороком (450 ₽). Есть и сладкие позиции — клубника-нутелла, крем-чиз и карамель, а также фисташка-малина.
Обеденное меню доступно с 12:00 до 20:00. Гости могут выбрать, например, зеленый салат со страчателлой (470 ₽). Салатный микс и руккола создают выразительную зелёную основу, которую гармонично дополняют авокадо, огурец и таджикские оливки. Страчателла придаёт блюду деликатную сливочность и мягкую текстуру, а малиновая заправка завершает композицию ярким ягодным акцентом, добавляя ей благородную свежесть и элегантную глубину.
В кафе можно купить и всевозможные виды хлеба: французский багет, бриошь, бородинский, литовский, безглютеновый, ржаной с клюквой и так далее. Кусочек ремесленного хлеба на выбор можно добавить к любому завтраку за 30 ₽
Фото: Булочки ранней пташки.
Кафе-кондитерская «Шарлотта Александра».
Кухня: авторская европейская.
Средний чек: 900−1200 рублей.
Рейтинг 2ГИС: 4,2.
Рейтинг «Яндекс Карты»: 4,4.
Кафе-кондитерская и мастерская тортов расположена в самом сердце исторического района Амалиенау у пруда Поплавок. Меню сочетает в себе изысканную гастрономию и муссовые десерты. В зале и на летней веранде могут разместиться около 40−50 гостей.
Фото: Новый Калининград.
Отдельные позиции из меню:
Визитная карточка кондитерской — «любимый пирог Шарлотты с грушей» (345 ₽). Он подается с запеченным ванильным кремом, с натуральной ванилью и хрустящей крошкой на рассыпчатом тесте. Пирог ценят за рассыпчатую песочную основу, нежный крем и обилие сочной спелой груши.
Один из самых фотогеничных десертов — «Лето в янтаре» (295 ₽). Он представляет собой утонченное пирожное на миндальной основе и лимонном бисквите с ванилью, визуально напоминающее кусочек обработанного балтийского янтаря. В состав входят пралине из кедрового ореха, карамельное желе и ванильный баваруа.
Лукошко с сезонными ягодами (385 ₽) — легкое муссовое пирожное с бретонским, рассыпчатым тестом, ягодным конфи и свежей клубникой. Гости описывают его как идеальный летний десерт. Тесто контрастирует с легким тающим муссом и концентрированным ягодным конфи.
Помимо десертов, в «Шарлотте Александре» с 12:00 можно заказать и полноценные сытные позиции. Так, тартар из тунца и муссом из пармезана (525 ₽) выделяют за свежесть рыбы и заправку, которая не перебивает вкус тунца, а подчеркивает его.
Печеный баклажан со страчателлой и песто из черемши (495 ₽) хвалят за текстуру и баланс вкуса. Баклажан запекается до абсолютной мягкости и идеально гармонирует со свежим сливочным сыром и пикантным соусом.
Фото: Шарлотта Александра.
Кафе «Amalienau Breakfast».
Кухня: европейская, полезное питание.
Средний чек: 1200−1500 рублей.
Рейтинг 2ГИС: 4,1.
Рейтинг «Яндекс Карты»: 4,8.
Заведение поддерживается концепции «slow food». Это международное общественное движение, выступающее за качественную еду, сохранение местных кулинарных традиций и защиту экологии. Оно было создано в противовес системе быстрого питания (фастфуду). Главная фишка кафе — завтраки и бранчи на протяжении всего дня. Внутри могут разместиться 20 человек, есть летняя веранда.
Фото: «Amalienau Breakfast».
Отдельные позиции из меню:
Отличный выбор для сытного завтрака — сэндвич с мортаделлой (520 ₽), в состав которого входят три вида сыра, вяленые томаты и горчица. Позицию хвалят за сочную начинку, обилие соуса и идеальную зелень. Сэндвич с мортаделлой гости ценят за нежный баланс вкусов. Помимо этого, посетители могут выбрать сэндвич четыре сыра с грибами и каперсами (520 ₽).
Любителям сладкого предлагают пышные блинчики с йогуртовым соусом или горячим шоколадом (450 ₽), к которым добавляется порция сезонных ягод. Блюдо максимально похоже на американские панкейки — толстые, пышные, воздушные оладьи с пористой структурой. Само тесто имеет приятное медовое послевкусие.
Чечевичный суп с томатами (520 ₽) — это полностью веганское, согревающее блюдо, которое пользуется спросом в прохладную калининградскую погоду. Блюдо подается с гренками. Его любят за бархатистую кремовую текстуру и насыщенный, пряный вкус. Гости отмечают, что он варится на овощном бульоне без добавления сливок животного происхождения, но за счет разваренной чечевицы получается сытным и плотным.
В заведении можно найти привычный фастфуд, но в ПП-прочтении. Например, шаурму (540 ₽) готовят из чечевично-шпинатной лепешки. Внутри ее начиняют тофу и свежими овощами. В бургер (670 ₽) на безглютеновой булочке добавляют веган котлету и овощи. То же касается и хот-дога (620 ₽) — в его состав входят булочка, веган сосиска без глютена, сальса и горчица. Блюда хвалят за чистоту вкуса и полное отсутствие «тяжести», свойственной классическому фастфуду. Отдельный восторг вызывает соус, который делает их сочными и не перебивает вкус.
Гости Калининграда могут обратить внимание на марципановый латте (360 ₽ за 300 мл). Напиток получается в меру сладким, с ярким обволакивающим вкусом миндаля и густой пенкой.
Фото: «Amalienau Breakfast».
Кафе-пространство «Домик».
Кухня: домашняя в авторском прочтении.
Средний чек: 800−1100 рублей.
Рейтинг 2ГИС: 4,8.
Рейтинг «Яндекс Карты»: 5.
Кафе «Домик» формально находится за границей Амалиенау, но расположено вплотную к нему, в соседнем историческом районе Хуфен. Место объединяет под одной крышей уютную кофейню с домашней кухней и магазинчик с винтажом, авторской посудой, свечами и мелочами для дома. Зал рассчитан примерно на 20 мест.
Фото: Новый Калининград.
Отдельные позиции из меню.
Заведение в своих соцсетях весной опубликовало список самых заказываемых позиций за неделю. На первом месте оказался картофельный завтрак — 289 заказов. В основе блюда находятся картофельные хашбрауны («западный родственник драника»), микс салата и малосольные огурчики. Позиция представлена в двух вариациях. За 650 ₽ гости могут взять завтрак с лососем, авокадо и соусом из фермерской рикотты. Блюдо с картофелем, опаленным беконом, луковым джемом и соусом из сметаны с укропом обойдется в 590 ₽
Коронные блюда заведения — это «переосмысленное на 100%» рагу. К каждому варится свой фирменный соус. Повара используют запеченные в духовке овощи для раскрытия их натурального вкуса и максимума пользы. Самая популярная позиция этой страницы меню — рагу с креветками (690 ₽), которое также заняло первое место по результатам дегустации перед открытием, отмечает заведение. В состав входят обжаренные креветки и запеченный картофель в сливочно-шпинатном соусе, помидоры черри, грибы шиитаке и пармезан. К блюдо рекомендуют брать ремесленный хлеб (+70 ₽), чтобы собрать им весь соус с тарелки.
Большой сытный завтрак с израильскими намазками (750 ₽) может похвастаться обилием ингредиентов. Гости за раз могут попробовать глазунью из двух яиц, колбаску гриль, хлеб на закваске, квашеную морковку, запеченный перец и микс салатов. Блюдо дополняется луковым джемом, бабагануш — намазкой из баклажанов, а также нутом в специях.
Необычная позиция — жареная молочная гренка (470 ₽) с маком, кремом из вареной сгущенки и пеканом. Повара обмакивают бриошь в сливки и жарят до карамельной корочки, что особенно придется по вкусу сладкоежкам. В заведении отмечают, что гренку «классно взять на двоих».
Любовью также пользуется фирменный сэндвич «по рецепту Насти» (550 ₽). Между двумя кусочками поджаренного хлеба на закваске выкладывают окорок, фермерский сыр сулугуни, сладкие помидоры, рукколу и луковый джем.
Фото: Домик.
Текст: Виктория Никонорова, фото: Новый Калининград; в материале также использованы фотографии с соцсетей заведений и фото с сервиса «Яндекс Карты».