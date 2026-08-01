От круассанов до рагу с креветками: обзор кафе в историческом районе Амалиенау

В заведении можно найти привычный фастфуд, но в ПП-прочтении. Например, шаурму (540 ₽) готовят из чечевично-шпинатной лепешки. Внутри ее начиняют тофу и свежими овощами. В бургер (670 ₽) на безглютеновой булочке добавляют веган котлету и овощи. То же касается и хот-дога (620 ₽) — в его состав входят булочка, веган сосиска без глютена, сальса и горчица. Блюда хвалят за чистоту вкуса и полное отсутствие «тяжести», свойственной классическому фастфуду. Отдельный восторг вызывает соус, который делает их сочными и не перебивает вкус.