Более 50 улиц и переулков в Керчи на сутки останутся без газа

«С 6 августа с 8.00, в связи с реконструкцией газопровода и с установкой запорной арматуры Ду 250 будет прекращена подача газа», — говорится в сообщении.
Газоснабжение будет перекрыто по следующим адресам.
На предприятии отметили, что подача газа начнется 07 августа-08 августа при наличии абонентов.
Ранее сообщалось, что почти 5 тысяч абонентов в Керчи останутся без газа в первую неделю августа.
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