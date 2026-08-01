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Более 50 улиц и переулков в Керчи на сутки останутся без газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. В Керчи 6 августа на 53 улицах и переулках отключат газ в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в администрации Керченского предприятия «Крымгазсети».

Источник: Соцсети главы РК Сергея Аксенова

«С 6 августа с 8.00, в связи с реконструкцией газопровода и с установкой запорной арматуры Ду 250 будет прекращена подача газа», — говорится в сообщении.

Газоснабжение будет перекрыто по следующим адресам.

На предприятии отметили, что подача газа начнется 07 августа-08 августа при наличии абонентов.

Ранее сообщалось, что почти 5 тысяч абонентов в Керчи останутся без газа в первую неделю августа.

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