Калининградка потеряла 1,1 млн рублей при попытке купить машину в интернете

Женщина нашла объявление в тематическом паблике — захотела купить «Хендэ», связалась с продавцом. Тот и уговорил ее перевести деньги. Лжепродавец пообещал оформить все документы и доставить машину в Калининград. Увы, после получения денег он перестал выходить на связь.