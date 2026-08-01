Калининградка потеряла 1,1 млн рублей при попытке купить машину в интернете

В Калининграде 50-летняя женщина стала жертвой мошенников при попытке купить автомобиль в интернете. Дама потеряла 1.1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Женщина нашла объявление в тематическом паблике — захотела купить «Хендэ», связалась с продавцом. Тот и уговорил ее перевести деньги. Лжепродавец пообещал оформить все документы и доставить машину в Калининград. Увы, после получения денег он перестал выходить на связь.
Заведено уголовное дело.
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