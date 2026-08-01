Тульский историко‑архитектурный музей получил новое оборудование

Новое оборудование при поддержке нацпроекта «Семья» поступило в Тульский историко‑архитектурный музей, а также на его площадки и в филиалы, сообщили в региональном министерстве культуры.
Так, усадьба А. С. Хомякова «Богучарово» и Дом Белявского теперь оснащены кресло‑колясками для маломобильных посетителей и информационно‑индукционной системой для слабослышащих. Кроме того, были закуплены осушители и увлажнители воздуха, термогигрометры, музейные пылесосы. Они помогут обеспечить оптимальные условия для сохранности экспонатов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.