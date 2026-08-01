Тульский историко‑архитектурный музей получил новое оборудование

Так, усадьба А. С. Хомякова «Богучарово» и Дом Белявского теперь оснащены кресло‑колясками для маломобильных посетителей и информационно‑индукционной системой для слабослышащих. Кроме того, были закуплены осушители и увлажнители воздуха, термогигрометры, музейные пылесосы. Они помогут обеспечить оптимальные условия для сохранности экспонатов.