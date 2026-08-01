Ремонт 2 образовательных учреждений Иркутской области завершат в этом году

«Для Иркутской области участие в нацпроекте — это стратегический шаг, а не разовая акция. В этом году ремонтируются семь школ, а до 2027 года запланированы работы еще в нескольких десятках учреждений, чтобы каждый ребенок в области мог учиться в достойных условиях», — отметил губернатор региона Игорь Кобзев.