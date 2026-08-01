Ремонт 2 образовательных учреждений Иркутской области завершат в этом году

Капитальный ремонт школы в селе Бадар и лицея в городе Черемхово Иркутской области завершат в этом году, сообщили в региональном центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования. Работы проводятся по нацпроекту «Молодёжь и дети».
В селе Бадар Тулунского района обновляют среднюю школу, построенную в 1968 году. Здание рассчитано на 225 учеников. Ремонт планируют завершить к 30 октября. В Черемхове ремонтируют лицей на улице Лермонтова. Двухэтажное здание после обновления сможет принять 250 учеников. Работы там начались в феврале, сейчас готовность объекта составляет 62%. Открытие запланировано на декабрь.
«Для Иркутской области участие в нацпроекте — это стратегический шаг, а не разовая акция. В этом году ремонтируются семь школ, а до 2027 года запланированы работы еще в нескольких десятках учреждений, чтобы каждый ребенок в области мог учиться в достойных условиях», — отметил губернатор региона Игорь Кобзев.
Напомним, с 2022 по 2025 год включительно в Иркутской области при федеральной поддержке капитально отремонтировали 90 школьных зданий, 2 детских сада и 3 здания организаций среднего профессионального образования.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.