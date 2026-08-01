В подмосковной Ивантеевке в августе откроют обновленный центр культуры

«В марте прошлого года по просьбам жителей мы приступили к долгожданному капремонту Центра культуры и искусств имени выдающегося архитектора Льва Николаевича Кекушева. Масштабное обновление проводится здесь впервые с 1926 года. Все выглядит очень достойно. Теперь самое главное, чтобы место было востребовано, чтобы здесь было чем заняться и взрослым, и детям — творчество, спектакли. До ремонта в центре базировались 13 творческих коллективов, а благодаря проведенным работам их число увеличится до 16. Кроме того, центр станет одной из ключевых площадок для работы Ивантеевского филиала Музыкально-драматического театра. Уверен, что здесь будет еще больше интересных мероприятий и посетителей», — рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.