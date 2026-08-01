В подмосковной Ивантеевке в августе откроют обновленный центр культуры

Центр культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева, отремонтированный при поддержке нацпроекта «Семья», откроют в августе в Ивантеевке Московской области. Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
К обновлению здания на улице Дзержинского приступили в прошлом году, сейчас работы находятся на финальной стадии.
«В марте прошлого года по просьбам жителей мы приступили к долгожданному капремонту Центра культуры и искусств имени выдающегося архитектора Льва Николаевича Кекушева. Масштабное обновление проводится здесь впервые с 1926 года. Все выглядит очень достойно. Теперь самое главное, чтобы место было востребовано, чтобы здесь было чем заняться и взрослым, и детям — творчество, спектакли. До ремонта в центре базировались 13 творческих коллективов, а благодаря проведенным работам их число увеличится до 16. Кроме того, центр станет одной из ключевых площадок для работы Ивантеевского филиала Музыкально-драматического театра. Уверен, что здесь будет еще больше интересных мероприятий и посетителей», — рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
В здании уже обновили фасад, инженерные сети, отремонтировали кровлю, выполнили внутреннюю отделку помещений. Также была сохранена историческая кладка. В ближайшее время завершат расстановку мебели и установку кондиционеров.
«В ходе капремонта было несколько перепланировок, полностью заменены инженерные системы — это вентиляция, электрика, слаботочные системы. Выполнен пескоструй фасада с дальнейшей отделкой, внутренняя отделка… На данный момент все готово к сдаче. Сейчас работает клининг. До 10 августа должны полностью поставить мебель», — отметил представитель подрядчика Денис Голубев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.